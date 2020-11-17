Семейный банк Суркисов накопил налоговых обязательств на 9,5 млн грн

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Акцент-Банк (А-Банк, Днепр) в три раза нарастил свои отложенные налоговые обязательства — до 9,5 млн грн. Об этом говорится в финотчетности банка, передает УНН.

Данные приведены за период с января по сентябрь 2020 года.

Также отмечается, что финансовое учреждение ощутимо увеличило количество кредитов, предоставленных клиентам — в полтора раза.

Обязательства же банка за 9 мес. выросли — в 1,3 раза, до 7,44 млрд грн, в частности, текущие счета и депозиты клиентов — в 1,4 раза, до 7,12 млрд грн.

По данным НБУ на начало 2020 года, крупнейшим акционером А-Банка был Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и Марина Суркис (16,0975%).

Напомним, по данным СМИ ФК “Динамо”, принадлежащий Суркисам также проблемы с налогами. Их неуплату в течение нескольких лет подряд сейчас расследуют и ГФС, и ГБР.

Кроме того, миллионные налоговые долги имеет также облэнерго Суркисов — “Запорожьеоблэнерго”. Они достигают более 700 млн грн.

Кроме этого семья Суркисов имеет долги и перед государственным “Приватом”. По оценкам СМИ, они составляют 21,7 млн долл. и 330 млн грн. При этом официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует способность семьи погасить этот долг в 100% размере.

Поэтому, эксперты говорят, что олигархам власть просто позволяет жить за счет государства.