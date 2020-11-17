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В Сенате США одобрили антидопинговый "закон Родченкова"

В Сенате США одобрили антидопинговый "закон Родченкова"

Григорий Родченков (в маске) свидетельствует на слушаниях в Конгрессе США

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В понедельник, 16 ноября, Сенат Конгресса США одобрил антидопинговый “закон Родченкова”, который предусматривает наказание за попытки с использованием допинга повлиять на результаты международных соревнований. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Особенностью закона является то, что его объектом не являются атлеты, а “любой человек, который ... осуществляет план с целью повлиять на крупные международные соревнования, используя запрещенные препараты или методы”. Объектом его действия могут быть как американские, так и иностранные чиновники, тренеры, медики, причастные к соревнованиям, в которых принимают участие американские спортсмены. Закон предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы, до миллиона долларов штрафа, конфискации собственности, находящейся в США.

Международное антидопинговое агентство (WADA) критиковало этот документ, считая, что из-за экстерриториальности он может подорвать международную систему антидопингового контроля. Однако представитель американского антинаркотического управления при Белом доме Энтони Джонс заявил, что реакция WADA на российский допинговый скандал подорвала веру в глобальную систему антидопингового контроля.

Закон назван именем Григория Родченкова, который возглавлял антидопинговую лабораторию в Москве. Родченков обнаружил масштабное, поддерживаемое российскими властями применения допинга российскими спортсменами на крупнейших соревнованиях, включая Олимпиадой 2014 года в Сочи.

Этот закон уже одобрен Палатой представителей. Он вступит в силу после его подписания президентом США Дональдом Трампом.

Источник: УНН
Теги: США, спорт, санкции, допинг, закон
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