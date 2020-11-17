Активность населения снизилась до 27%: Шмыгаль отчитался об эффективности "карантина выходного дня"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Из-за "карантина выходного дня" в эту субботу активность населения уменьшилась до 19%, а в воскресенье до 27% - это "самое большое достижение с начала карантина". Об этом заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Что же произошло в эти выходные в Украине? По данным СНБО активность граждан в крупных городах с населением свыше 100 тыс. населения в субботу снизилась почти на 19%, в воскресенье - на 27%. Мы видим это уменьшение по данным мобильных операторов. Это было на самом деле, большое достижение и самое меньшее передвижение людей с весны, когда действовал карантин. Это означает, что карантин выходного дня дает свои результаты", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании населения о введении карантинных мероприятий.