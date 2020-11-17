Официально: семейным врачам повысили ставку за пациента

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Постановление Кабинета министров о повышении на 51 гривну размера оплаты за оказание медицинской помощи одному пациенту в течение определенного периода семейным врачам вступило в силу. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Вчера вступило в действие, было опубликовано постановление правительства, которое вносит определенные изменения в процесс оказания медицинской помощи. Первое, поднята капитационная ставка, то есть заработная плата нашим семейным врачам, она составляла на одного больного 600 грн, сейчас будет до конца года, начиная с 1 ноября, составлять 651 грн", - сообщил глава Минздрава.

Также, по его словам, в постановлении урегулирован вопрос, что делать при коронавирусе, если нет семейного врача.

"В этом постановлении, если у вас нет семейного врача и вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория, семейные врачи предоставить эту медицинскую помощь, даже если у вас нет соответствующих деклараций. Декларацию вы заключите потом, когда выздоровеете. Сейчас главное, чтобы была предоставлена эта медицинская помощь..." - рассказал Степанов.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о повышении капитационной ставки за пациентов для семейных врачей.