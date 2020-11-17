Перерыв в ВР затянулся уже почти на час

КИЕВ. 17 ноября. УНН. По состоянию на 13:15 парламентарии до сих пор не вернулись к работе в сессионном зале, хотя перерыв в заседании должен был продолжаться до 12:30, передает корреспондент УНН.

Так, в 12:30 парламентарии пошли на тридцатиминутный перерыв, однако до сих пор заседания не продлили. Сейчас нардепы собираются в сессионном зале, но и.о. главы ВРУ Елена Кондратюк отсутствует.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проекты постановлений об отмене "карантина выходного дня", а также о своевременном информировании населения о введении карантинных мероприятий.