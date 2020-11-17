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Доход Украины от иностранных студентов за период их обучения составляет более 3 млрд долл. США

Доход Украины от иностранных студентов за период их обучения составляет более 3 млрд долл. США

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В целом доход Украины от иностранных студентов за 5-6 лет обучения составляет более 3 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

"По ориентировочным расчетам государственного предприятия "Украинский государственный центр международного образования" Министерства образования и науки, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6-8 тыс. долларов США ежегодно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 1 января 2020 года в украинских учреждениях высшего образования обучалось 80 тыс. 470 иностранных студентов из 158 стран мира.

"По данным Центра, за 2019 год общая сумма расходов на обучение, проживание, страховку, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности иностранных студентов, обучающихся в Украине, превысило 570 млн долларов США. Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 лет, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более 3 млрд долларов США", - рассказали в МОН.

Как сообщалось, в Украину с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.

Напомним, Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания э-платформы для студентов-иностранцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, студенты, образование, Минобразования, иностранцы
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