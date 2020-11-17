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ВР обязала правительство за неделю предупреждать о введении карантина

ВР обязала правительство за неделю предупреждать о введении карантина

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии приняли проект постановления об обязательствах правительства не позднее 7 календарных дней информировать население о введении запретов. Соответствующее решение поддержали 303 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Проект постановления №4320 предусматривает, что правительство не позднее чем за 7 календарных дней должно:

- проинформировать население о введении запретов;

- проинформировать о программах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности относительно организации перевозок работников к месту работы и обратно;

- внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что бизнес, на который негативно влияет карантин "выходного дня", будет получать поддержку и правительство имеет готовые рецепты такой помощи.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Кабмин, правительство, карантин
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