Нардепы добавили к повестке дня четвертой сессии ВР ряд законопроектов
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии поддержали проект постановления и добавили в повестку дня четвертой сессии ряд законопроектов: в частности - по расширению льгот для детей медиков, умерших из-за COVID-19. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, проектом постановления парламентарии добавили к повестке дня четвертой сессии ряд законопроектов, в частности:
▪️ О размере оплаты труда в государственных компаниях №3952;
▪️ Относительно расширения образовательных льгот для детей медицинских работников, умерших вследствие заболевания коронавирусная болезнью №4374;
▪️ По завершению конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов №4229;
▪️ Об усилении ответственности за коррупционные преступления №3889;
▪️ Об установлении уголовной ответственности за публичное отрицание факта вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины №4189 и другие.
Напомним, парламентарии даты с 18 по 20 ноября отвели для работы в комитетах вместо пленарных заседаний.