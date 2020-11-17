Верещук заявила о необходимости апгрейда "слуг народа"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Партии "Слуга народа" грозит фрагментация, если вовремя не изменить подход к организации работы. Об этом в интервью изданию "LB.ua" рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Партия будет фрагментироваться, если мы немедленно не сделаем перезагрузку и апгрейд. Перезагрузить надо все - координацию, коммуникацию, медийный офис. Стратегия. Работа с людьми должна быть совершенно другой", - отметила она.

По мнению Верещук, недоразумения возникают и из-за недостаточной коммуникации с мажоритарщиками, что также сказалось на результатах местных выборов.

"Эта неделя была пленарной, и мы общались с мажоритарщиками. Они говорят, что совсем не было диалога, их никто не слышал, а они лучше понимали, что надо делать на местах. Ошибок много. Вопросы есть ко всем нам. Хотя я и не являюсь членом партии", - считает нардеп.

Напомним, Верещук рассказала о своей мэрской кампании, в частности о деструктиве руководителя киевской ячейки "СН" Николая Тищенко и "выстрелах в спину" от своих.