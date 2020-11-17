Против 228: нардепы не поддержали отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии не приняли за основу законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. За соответствующий законопроект проголосовали 17 народных депутатов Украины, чего не хватило для его принятия. Против же - проголосовали 228 нардепов, передает корреспондент УНН.

"Мы должны найти компромисс. Поэтому я предлагаю снять с рассмотрения этот вопрос сегодня, создать рабочую группу и разработать компромиссный законопроект, который бы устроил всех", - сказал глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Целью законопроекта №4313д является перенос сроков вступления в силу норм по применению РРО или программных РРО для ФЛП, кроме тех, кто осуществляет "рисковые" виды деятельности с 1 апреля 2021 года на 1 января 2022 года. В случае добровольного установления и начала применения РРО ФЛП, которые не обязаны их применять с 1 января 2021 года, предоставить право таким плательщикам на получение единовременного денежного пособия из бюджета.

Кроме того, предусматривается внесение изменений в законодательство по либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога, которыми предусматривается:

▪️ увеличение размера общей площади, разрешенной для предоставления в аренду на упрощенной системе налогообложения;

▪️ расширение перечня бытовых услуг населению, предоставляемых плательщиками единого налога;

▪️ освобождение от применения регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций плательщиков единого налога второй группы по критериям места осуществления деятельности и/или размера общей площади торгового объекта.

Напомним, ВРУ 4 ноября отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.