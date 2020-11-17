Бездеятельность Уруского направлена на блокирование реальных реформ ОПК - СМИ

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский демонстрирует абсолютную неспособность заниматься развитием этого критически важного для Украины направления. Об этом говорится в статье "Уруский и бездеятельность: к чему приведет неспособность вице-премьер-министра заниматься ОПК Украины", опубликованной изданием Rupor.info, передает УНН.

"За 4 месяца Уруский и его команда не подготовили комплексную стратегию развития ОПК. Министерство не опубликовало ни одного документа, в котором бы отображалось видение реформы ОПК. Смех и грех, но в середине сентября был презентован новый проект Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса. Но не от его министерства Уруского, а от Минэкономики, традиционно отвечающего за промышленность. Зачем и кому нужно в таком случае министерство Уруского?", - говорится в статье.

Автор отмечает, что судя по всему, министерство Уруского нужно, чтобы блокировать реальные изменения в ОПК.

"Все достаточно прозаично – ему проще рассказывать о ракетах и космосе, но не о реальной работе министерства. А тем временем происходит блокирование тех реформ в ОПК, которые были задуманы давно. И не реализуются только из-за Уруского. Речь идёт о корпоратизации ОПК. Вместо этого Уруский включил "ручной режим" и сам давит на предприятия, заставляя их выполнять его требования. При этом, вице-премьер явно забыл о международных стандартах OECD (прозрачность, подотчётность, контроль, независимое управление)", - подчёркивается в публикации.

При этом, автор напоминает, что Уруский пытается вывести из "Укроборонпрома" 6 авиационных предприятий, и это при том, что стратегии развития авиации в Украине нет.

"Более того, это, по словам собеседников нашего издания, делается несмотря на критику СНБО, Министерства финансов и других органов исполнительной власти. Главная проблема состоит в том, что за счёт таких действий Уруский окончательно уничтожает систему украинской ОПК, выдёргивая из него как из запеканки изюм. Все остальное его не интересует, и оно может быть уничтожено. Уруский демонстрирует категорическую неспособность заниматься ОПК", - подчёркивается в статье.