Действующий мэр Кривого Рога Вилкул снялся с выборов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура на местных выборах Криворожского городского головы по состоянию здоровья. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

"... Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я, к сожалению, не становился моложе... А здоровье, к сожалению, стало подводить... Осознавая наибольшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу брать участие во втором туре выборов. Теперь во второй тур выходит Константин Павлов. Мы с ним работали 10 лет в одной команде. Я уверен, что он самый порядочный, принципиальный и подготовленный кандидат для должности мера", - сказал Юрий Вилкул.

Добавим, речи идет о кандидате от "Оппозиционной платформы За жизнь" Константине Павлове.

Напомним, по данным ЦИК, 22 ноября 2020 года второй тур выборов мэра состоится в Днепропетровской (город Днепр и город Кривой Рог), Донецкой (город Славянск), Закарпатской (город Ужгород), Киевской (город Бровары), Львовской (город Дрогобыч и город Львов), Полтавской (город Полтава) и Ровенской (город Ровно) областях.

Справка УНН: Вилкул Юрий Григорьевич родился 14 ноября 1949 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. С ноября 2010 года до настоящего времени Юрий Вилкул - Криворожский городской голова.