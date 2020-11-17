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Действующий мэр Кривого Рога Вилкул снялся с выборов

Действующий мэр Кривого Рога Вилкул снялся с выборов

Юрий Вилкул

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура на местных выборах Криворожского городского головы по состоянию здоровья. Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

"... Отдавая все силы родному Кривому Рогу, я, к сожалению, не становился моложе... А здоровье, к сожалению, стало подводить... Осознавая наибольшую ответственность перед каждым криворожанином, я, к сожалению, не смогу брать участие во втором туре выборов. Теперь во второй тур выходит Константин Павлов. Мы с ним работали 10 лет в одной команде. Я уверен, что он самый порядочный, принципиальный и подготовленный кандидат для должности мера", - сказал Юрий Вилкул.

Добавим, речи идет о кандидате от "Оппозиционной платформы За жизнь" Константине Павлове.

Напомним, по данным ЦИК, 22 ноября 2020 года второй тур выборов мэра состоится в Днепропетровской (город Днепр и город Кривой Рог), Донецкой (город Славянск), Закарпатской (город Ужгород), Киевской (город Бровары), Львовской (город Дрогобыч и город Львов), Полтавской (город Полтава) и Ровенской (город Ровно) областях.

Справка УНН: Вилкул Юрий Григорьевич родился 14 ноября 1949 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. С ноября 2010 года до настоящего времени Юрий Вилкул - Криворожский городской голова.

Источник: УНН
Теги: выборы, местные выборы, Кривой Рог
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