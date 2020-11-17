Стало известно, сколько платят студенты-иностранцы за обучение в Украине

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине почти половина иностранных студентов - 39 тыс. 841 - учатся на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения для них достигает 4,3 тыс. долл. в год. Для других специальностей - 2 тыс. долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Почти половина иностранных студентов - 39 тыс. 841 человек - учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения для них составляет 4,3 тыс. долларов США в год для одного студента. Для других специальностей - 2 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Сообщается, что к топ-10 стран по происхождению иностранных студентов относятся Индия (18429 человек), Марокко (8233), Азербайджан (5470), Туркменистан (5344), Нигерия (4379), Турция (3764), Китай (3527), Египет (3499), Израиль (2561), Узбекистан (2027).

Кроме того, самые популярные высшие учебные заведения Украины, где обучаются иностранные студенты:

• Харьковский национальный медицинский университет - 4355;

• Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 4351;

• Одесский национальный медицинский университет - 4234;

• Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца - 3378;

• Запорожский государственный медицинский университет - 2981;

• Винницкий национальный медицинский университет имени Н. И. Пирогова - 2815;

• Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского - 2414;

• Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины" - 2385;

• "Буковинский государственный медицинский университет" - 1869;

• Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1849.

Напомним, на 1 января 2020-го в Украине получали высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира в 455 учреждениях высшего образования Украины.

Как сообщалось, в Украину с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.



