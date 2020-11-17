Верещук "за", Бужанский "против": как "слуги народа" голосовали за отмену карантина выходного дня

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня, 17 ноября, Рада провалила голосование против карантина выходного дня. Отмену ограничений поддержали всего 149 народных депутатов из 226 необходимых. За отмену "выходных" ограничений голосовали почти все парламентские партии. Кроме президентской - мысли "слуг народа" относительно карантина разошлись, передает УНН.

Отмену карантина выходного дня поддержали 34 депутата от партии "Слуга народа". Это Ирина Верещук, Артем Дмитрук, Дмитрий Гурин, Константин Касай, Игорь Василев, Марина Бардина и другие.

"Люди теряют работу, переориентироваться очень трудно. Найти потом работу и найти себя, психологически восстановиться - это очень тяжело. И когда мы слышим, что не завтра - так послезавтра 500 человек с "Планета Кино" будет уволены - это очень тяжелый удар для целого бизнеса. А дальше что делать? Пополнять ряды центров занятости? А что это даст для государства?", - аргументировала свою позицию Верещук.

Зато, 9 нардепов от партии "Слуга народа" выступили против отмены "выходных" ограничений. Речь о Максиме Бужанском, Артеме Дубнове, Владимире Иванове, Александре Кабанове, Елене Мошенец, Игоре Негулевском, Вадиме Струневиче, Владимире Тимофийчуке и Олеге Тарасове.

Еще 139 "слуг народа" воздержались от голосования.