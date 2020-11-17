Нардеп от "Слуги народа" отказался от мандата: Рада его "отпустила"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Парламентарии поддержали проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа Зиновия Андриевича. Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"В четверг я стал председателем Надворнянской ОТО. С 2006 по 2019 год работал городским головой. Хочу поблагодарить всех за то, что имели возможность творить историю общины и Украины", - сказал нардеп.

Добавим, Зиновий Андриевич в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №87 (Ивано-Франковская область) как беспартийный. Член одноименной фракции. Член комитета по вопросам экологической политики и природопользования. На момент избрания нардепом был Надворнянским городским головой.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины принес присягу народный депутат от фракции "Голос" Андрей Шараськин.