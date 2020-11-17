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Президент уволил главу Николаевской ОГА и назначил временного

Президент уволил главу Николаевской ОГА и назначил временного

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал два указа, которыми уволил действующего главу Николаевской ОГА и назначил временно исполняющего обязанности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уволить Стадника Александра Васильевича с должности главы Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №502/2020.

Другим указом, №503/2020 Президент приказал временно возложить исполнение обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации на Решетилова Георгия Александровича.

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду заслушал трех кандидатов на должности глав Николаевской, Одесской и Сумской ОГА.

Источник: УНН
Теги: Украина, ОГА, Николаев и Николаевская область, Президент, увольнение, Владимир Зеленский
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