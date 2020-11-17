Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0038  EUR: 33,24 0,0292 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Одессе до сих пор выбирают локацию для мобильного COVID-госпиталя
В Одессе до сих пор выбирают локацию для мобильного COVID-госпиталя
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8235

Временный поверенный США назвала самые большие вызовы евроинтеграции Украины

Временный поверенный США назвала самые большие вызовы евроинтеграции Украины

Кристина Квин

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Главными вызовами евроатлантической интеграции Украины являются российская агрессия и коррупция. Об этом сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время выступления на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс", передает корреспондент УНН.

"Сейчас есть два вызова, которые стоят перед Украиной на пути евроатлантической интеграции... Первое - это Украина сейчас на многих фронтах борется с агрессией России - это и аннексия Крыма, и конфликт на Донбассе, а также кибератаки и дезинформация, распространяемая с территории России, и через ее союзников", - отметила временный поверенный.

В то же время, по словам Квин, Украина имеет и внутренние вызовы.

"Это - борьба с коррупцией. Оба вызова являются весомыми", - отметила она.

Как сообщал УНН, ранее в украинском правительстве заявили, что решение Конституционного суда не сможет повлиять на безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, евроинтеграция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.