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Гетманцев о проекте постановления об его увольнении: это и есть демократия

Гетманцев о проекте постановления об его увольнении: это и есть демократия

Данил Гетманцев

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает проект постановления об его увольнении следствием собственной позиции по законопроекту №3656, а также демократии. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"Проект постановления о моем увольнении - это и есть демократия, когда депутаты могут поставить вопрос об увольнении любого главы комитета. Я только могу приветствовать такое обращение, такой проект решения... Но я хочу обратить внимание моих коллег на то, что такое решение принимается по согласованию с главой фракции, во-первых, чего не было, насколько мне известно", - сказал нардеп.

Он отметил, что соответствующее решение может вноситься или главой Верховной Рады, или комитетом, чего также не было.

"Поэтому я советую, во-первых, читать регламент. Во-вторых, я считаю, что позиция народных депутатов относительно того или иного законопроекта не должна ни в коем случае тянуть за собой какие-то кадровые изменения. В частности, решение, принятое на нашем комитете вчера по законопроекту 3656 (о снижении ставки НДС для аграриев - ред.), - я не поддержал это решение, призвал членов комитета также его не поддерживать, и с этим связываю сегодняшний проект постановления ", - подчеркнул Гетманцев.

На вопрос о том, планирует ли он оставить должность, собеседник ответил, что дождется решения в зале.

"Если на то будет воля Верховной Рады - я уйду. Но до того, к мы не определимся в зале, я буду исполнять обязанности главы комитета и отстаивать интерес украинского народа, украинского государства, так как я это делал полтора года", - добавил он.

Напомним, сегодня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, увольнение, нардепы
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