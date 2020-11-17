Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0038  EUR: 33,24 0,0292 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Одессе до сих пор выбирают локацию для мобильного COVID-госпиталя
В Одессе до сих пор выбирают локацию для мобильного COVID-госпиталя
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10470

Степанов пообщался с министром здравоохранения США после успеха американской вакцины

Степанов пообщался с министром здравоохранения США после успеха американской вакцины

Максим Степанов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во вторник провел телефонный разговор с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Во вторник, 17 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел телефонный разговор с министром здравоохранения и социальных услуг США Алексом Азаром", - информируют в Минздраве.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг всемирной пандемии COVID-19, вопросы доступа Украины к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19, а также другие вопросы здравоохранения.

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, так как именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - отметил Степанов.

Напомним, накануне стало известно, что согласно предварительным данным, потенциальная вакцина от COVID-19, разработанная в США компанией Moderna, эффективна почти на 95%.

Кроме того, буквально на прошлой неделе американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Минздрав, вакцина, Коронавирус, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.