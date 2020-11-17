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Верещук рассказала о "веселых периодах" в военном институте

Верещук рассказала о "веселых периодах" в военном институте

Ирина Верещук

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня, в международный день студентов, украинские политики вспоминали свои студенческие годы. О "веселых периодах" в военном институте рассказала в эфире одного из телеканалов народный депутат от "СН" Ирина Верещук, передает УНН.

"В военном институте нас держали так сказать в "ежовых рукавицах" и ограничивали. Но, тем не менее, после учебного процесса, как правило, вечером - мы позволяли себе немного пошалить", - сказала Верещук.

Справка УНН. Ирина Верещук закончила Рава-Русскую школу с золотой медалью, после чего поступила в Военный институт при Львовской политехнике.

Источник: УНН
Теги: Украина
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