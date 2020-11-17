ОАСК открыл производство по иску Шария в деле о запрете "Партии Шария"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Виктора Шария, который просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста Украины относительно непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии “Партия Шария”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

“Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виктора Шария в Министерство юстиции Украины. Напомним, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста по непринятии решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии „Партия Шария“. Среди других требований иска — обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии”, — сообщили в пресс-службе.

По данным ОАСК, истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.

“Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам”, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, 30 июля Окружной админсуд Киева открыл производство о запрете деятельности политической партии “Партия Шария”.

Как сообщал УНН, ранее суд отказал “Партии Шария” во взыскании более 3,2 млн грн из госбюджета Украины.