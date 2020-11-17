"Путь пациента": Степанов рассказал, как получить сопровождение семейного врача через контакт-центр Минздрава

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Больной коронавирусной болезнью COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов рассказал по собственному опыту, как получить сопровождение семейного врача через контакт-центр Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

“Министр здравоохранения Максим Степанов, заболевший коронавирусной болезнью, продолжает свой „путь пациента“ с COVID-19 и в режиме реального времени делится с общественностью собственным опытом, инспектируя слабые звенья медицинской системы Украины”, — отметили в Минздраве.

Так, по словам Степанова, в воскресенье он связался с контакт-центром, где получил необходимую информацию о дальнейших действиях, ведь, как говорил сам министр, он не подписал с семейным врачом декларацию.

“Мне посоветовали позвонить в одну из киевских больниц. Следующий шаг — получить связь с семейным врачом. Для этого в контакт-центре Минздрава необходимо запросить перечень телефонов соответствующих медучреждений. Дальше — звоним, регистрация предоставляем личную информацию. После обработки инфо пациенту должно быть прикреплен семейный врач. Сегодня прошел этот этап на собственном опыте. Сейчас жду звонка от своего семейного врача, который скорректирует дальнейшее лечение”, — отметил глава Минздрава.

На прошлой неделе стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19. Выяснилось также, что министр не имеет подписанной декларации с семейным врачом.

Степанов отметил, что хочет лично пройти “путь пациента” с COVID-19, и рассказал, что столкнулся с проблемой, в частности, онлайн-подписание декларации с семейными врачами.