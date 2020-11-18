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Второй тур выборов мэра Кривого Рога назначили на 6 декабря

Второй тур выборов мэра Кривого Рога назначили на 6 декабря

Юрий Вилкул

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Второй тур выборов городского головы Кривого Рога назначили на 6 декабря. Соответствующее решение приняла Криворожская городская ТИК во вторник, 17 ноября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети ОПОРА.

“Криворожская городская ТИК вечером 17 ноября решила провести повторное голосование по выборам городского головы 6 декабря. За это проголосовали 12 членов комиссии”, — говорится в сообщении.

Учитывая результаты выборов в первом туре и на заявление действующего городского головы Юрия Вилкула об отказе баллотироваться по состоянию здоровья, по решению ТИК, в бюллетень для голосования будут включены два кандидата — топ-менеджер одного из промышленных предприятий Дмитрий Шевчик (“Слуга народа”) и советник городского головы Константин Павлов (“Оппозиционная платформа — За жизнь”).

По итогам голосования в первом туре, Шевчик и Павлов заняли второе и третье места (45 213 или 25,94% и 15941 или 9,15% голосов избирателей соответственно) после Юрия Вилкула, который получил 80 655 голосов избирателей (46,27%).

Источник: УНН
Теги: выборы, местные власти, Кривой Рог
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