Кредиты на дороги, миграция и 4G: Кабмин сегодня собирается на заседание

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня собирается рассмотреть изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно объектов повышенной опасности, вопросы законодательства в сфере миграции, расширениz сети 4G и кредитов и государственных гарантий для погашения долгов Укравтодора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания правительства.

Правительство также планирует рассмотреть проекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере миграции" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно совершенствования законодательства в сфере миграции", который на усмотрение коллег представит глава МВД Арсен Аваков.

На повестке дня - в том числе и постановление о внесении изменений в Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

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Чиновники также сегодня планируют определиться относительно проекта изменений к одному из пунктов Порядка продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.

Также чиновники хотят внести изменения в ряд постановлений предыдущих правительств.

К тому же сегодня, как ожидается, будут рассмотрены условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог.

Также в повестке дня - вопросы управления Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением.

Кроме того, Кабмин сегодня утвердить план мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц от радиоэлектронных средств радиовещательной службы (телевидение) для внедрения радиотехнологии LТЕ для мобильной связи четвертого поколения.

Напомним, по словам Премьера Дениса Шмыгаля, правительство предлагает как минимум 4 формата поддержки бизнеса в условиях пандемии и на время проведения "карантина выходного дня".



