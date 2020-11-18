В МИДе не поддержат решение о закрытии границ в случае полного локдауна

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сейчас в правительстве не обсуждают закрытие границ Украины, но при полном локдауне этот вопрос встанет. Министерство иностранных дел Украины не поддерживает такое решение. Об этом глава МИДа Дмитрий Кулеба заявил в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.

"Сейчас разговоров в правительстве о закрытии границ у нас нет. Но мы все понимаем, что если дойдет дело до обсуждения полного локдауна, то этот вопрос встанет. Лично я не поддерживаю идею запрета въезда для иностранцев, потому что у нас уже достаточно болезни внутри страны, а миграционный поток через границу не такой значимый, чтобы изменить ситуацию с пандемией", - сказал Кулеба.

Он добавил, что дискуссий в правительстве о закрытии границ не было, так же и указаний для МИДа по этому вопросу.

"Мы на правительстве действительно стараемся минимизировать негативное влияние пандемии на украинскую экономику, на свободу передвижения", - добавил Кулеба.

Напомним, как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пока есть альтернативные решения, до тех пор полный локдаун в Украине не будет введен.