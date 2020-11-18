Вице-премьер-министр Уруский хочет получить ручной контроль над авиационными заводами - эксперт

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Созданное в июле Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с вице-премьером Олегом Уруским не оставляет попыток получить ручной контроль над авиационными заводами. Впрочем, такое решение правительства может спровоцировать финансово-экономические убытки для государства, рассказал УНН глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

"В ближайшее время на заседании правительства вице-премьер-министр Олег Уруский попытается снова протолкнуть постановление о передаче завода "Антонов" и еще пяти предприятий от концерна "Укроборонпром" в Минстратегпром", - рассказал он.

Каневский считает, что такое недальновидное решение правительства может привести к финансово-экономическому ущербу для государства. Более того, противоречивая политика Минстратпрома грозит спровоцировать недоверие в отношениях между Украиной и международными партнерами.

"Минстратегпром все еще не разработал стратегии развития оборонно-промышленного комплекса. В то же время, персональные заявления Олега Уруского усиливают непонимание всего происходящего. Потому что он одновременно рассказывает международным партнерам, что его министерство не будет вмешиваться в хозяйственную деятельность государственных компаний. Но если нет стратегии, а есть желание получить в подчинение авиационные заводы, то возникают вопросы в правдивости этих заявлений", - отметил Каневский.

Напомним, эксперты считают, что вице-премьер-министр Олег Уруский хочет получить контроль над ГП "Антонов", чтобы перераспределить доходы предприятия.

Именно поэтому, по словам военного эксперта Олега Жданова, "карманные" ассоциации авиастроительной сферы Уруского обратились к Президенту Зеленскому с просьбой передать ГП "Антонов" из-под управления концерна "Укроборонпром" в управление Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.