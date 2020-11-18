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Украина не покидает ТОП-3 лидеров по количеству дел в ЕСПЧ

Украина не покидает ТОП-3 лидеров по количеству дел в ЕСПЧ

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина, по состоянию на 31 октября текущего года, остается в тройке "лидеров" по количеству жалоб против нее в Европейском суде по правам человека, передает УНН со ссылкой на статистические данные ЕСПЧ.

Так, на октябрь на рассмотрении в ЕСПЧ находилось 10100 жалоб, ответчиком в которых указана Украина, что составляет 16,5% от всех поданных жалоб, ожидающих рассмотрения в суде.

"Обогнали" Украину только Турция (с "отрывом" в 50 заявок - эти жалобы составляют 16,6% всей загруженности ЕСПЧ), а также Россия (с 14 050 заявкам (22,9%).

Как сообщал УНН, в 2019 году, по состоянию на начало ноября, Украина заняла третье место по количеству решений, которые против государства вынес ЕСПЧ, и которые находились на контроле Совета Европы по их выполнению.

Источник: УНН
Теги: ЕСПЧ, Украина, права человека
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