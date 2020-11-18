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В Кабмине планируют изменить оценку работы глав ОГА в условиях карантина

В Кабмине планируют изменить оценку работы глав ОГА в условиях карантина

Олег Немчинов

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Кабинете министров Украины сегодня рассмотрят изменение в порядок реализации мониторинга и оценки эффективности деятельности губернаторов. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил докладчик данного постановления, министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Мой вопрос будет касаться введения нового порядка рейтингования губернаторов. Это было поручение, которое совместно готовили Офис Президент и секретариат Кабинета Министров Украины для того, чтобы оценивать эффективность работы глав областных администраций. Будет достаточно интересный и важный документ, который определит порядок проведения конкурсного отбора во время карантина для государственных служащих. Ведь сейчас у нас действует специальный порядок - так называемые "отборы". Есть подготовленный проект постановления, как это будет происходить при восстановлении конкурсной процедуры при соблюдении карантинных ограничений. Ну и целый ряд других документов", - подытожил чиновник.

Также Немчинов заявил, что на руководителей городских советов будут накладываться штрафы, если подчиненные коммунальные заведения не будут соблюдать карантин.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ОГА, Коронавирус, карантин
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