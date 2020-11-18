Минздрав: "карантин выходного дня" и другие ограничения позволят уменьшить количество больных на 10-15%

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Соблюдение правил "карантина выходного дня" и соблюдение противоэпидемических правил позволят уменьшить количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 на 10-15% или, как минимум, остановиться на тех же цифрах, которые есть сейчас. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Лучшим способом расторжения цепи передачи болезни является именно полный локдаун. Это когда полностью развивается цепь передачи болезни, полностью разрываются любые контакты между людьми - это полный карантин, который надо ввести минимум на 3-4 недели. Но исходя из экономических обстоятельств в которых живет сейчас Украина, мы не можем себе этого позволить. И именно поэтому, мы нашли такой баланс через "карантин выходного дня". Мы уверены в своем решении. Исходя из этого, мы уверены на 100%, что если мы придерживаемся "карантина выходного дня", и если мы придерживаемся остальных правил - это очень важно, которые установлены у нас в будние дни, мы точно остановим рост количества больных, остановимся на этих цифрах, как минимум. мы рассчитываем на уменьшение на 10-15% от количества заболевших от сегодняшней количества заболевших", - отметил он.

По его словам, под этим есть четкие расчеты ведущих эпидемиологов нашей страны.

"То есть "карантин выходного дня", который мы ввели, мы исходили из реальной возможности страны касательно невозможности введения полного карантина на три-четыре недели, как это практикуют европейские страны", - добавил Степанов.

Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.

При этом, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об отмене "карантина выходного дня", но нардепы его не поддержали.

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине, по состоянию на 18 ноября 2020 года, зафиксировано 12496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 570 153 человека, выздоровели - 259 079 человек, зафиксировано 10 112 летальных случаев.