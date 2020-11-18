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Украина закупит шесть миллионов ПЦР-тестов на COVID-19 - Шмыгаль

Украина закупит шесть миллионов ПЦР-тестов на COVID-19 - Шмыгаль

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на закупку 6 миллионов ПЦР-тестов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку ", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования.

"Еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей. Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - подытожил Премьер-министр.

Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов считает, что через три недели в Украине не будет очередей, чтобы пройти тест на COVID-19.

Добавим, что президент Всеукраинского совета защиты прав пациентов Виктор Сердюк заявил, что времена ПЦР прошли, Европа вносит в протоколы "антигенные" тесты.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, Коронавирус, тестирование, тест-системы, Денис Шмыгаль
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