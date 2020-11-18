В Минсоцполитики объяснили, что изменится для работников с введением накопительной пенсии

КИЕВ. 18 ноября. УНН. С введением накопительной пенсии для работников, у которых тяжелые профессии, изменится только механизм возмещения льготных пенсий - это будет через уплату повышенной ставки ЕСВ. Об этом заявила на заседании правительства министр социальной политики Украины Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.

"Что мы предлагаем в законопроекте: для работников, которые сейчас работают в тяжелых условиях труда, не будут изменены фактически ни правила, ни условия прекращения льготной досрочной пенсии. Мы меняем только механизмы. Возмещение льготных пенсий будет заменено на финансирование таких пенсий через уплату повышенной ставки ЕСВ" - сказала Лазебная.

По ее словам, за счет этих средств будут покрываться расходы для выплаты текущих льготных пенсий и будут введены механизмы досрочной накопительной пенсии для будущих пенсионеров.

"Мы предполагаем предоставить право участия в этой пенсионной системе другим работникам. Но это должно происходить в рамках социального договора на условиях, которые будут определяться в коллективных договорах и соглашениях. Это так называемая профессиональная пенсионная программа №3", - добавила министр.

Кроме того, предусматривается предоставление предприятиям-должникам рассрочки до 60 календарных месяцев суммы неуплаченных пенсионному фонду фактических расходов на выплату и доставку льготных пенсий.

Напомним, как сообщил Премьер-министр Украины, правительство примет решение о рекомендации ВР принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7 и на 15% для людей с тяжелой профессией. Таким образом, для них будет введена накопительная пенсия.