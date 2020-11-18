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Кабмин передал имущество финансово-кредитного учреждения Министерству стратегических отраслей промышленности

Кабмин передал имущество финансово-кредитного учреждения Министерству стратегических отраслей промышленности

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет министров Украины передал имущество Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Есть предложение сегодня принять пункт 2 Постановления о передаче целостного имущественного комплекса Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения из сферы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности", - отметил докладчик, вице-премьер-министр Олег Уруский.

Рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав Уруский предложил перенести на следующую неделю. Все члены Кабмина единогласно поддержали.

Добавим, что сегодня правительство изменило условия проведения конкурса на государственные должности.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство
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