Кабмин согласовал кандидата на пост главы Хмельницкой ОГА
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правительство согласовало кандидатуру бизнесмена Сергея Гамалия на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации. Решение было принято на заседании Кабинета министров Украины в среду, 18 ноября, передает корреспондент УНН.
"Я пришел из бизнеса. Никогда не был госслужащим. Никогда не был членом ни одной партии. Занимался ресторанным и транспортным бизнесом", - рассказал Гамалий при обращении к чиновникам.
Должность главы облгосадминистрации Сергей Гамалий должен занять вместо Дмитрия Габинета, который руководил областью с 21 ноября 2019 года.
Добавим, что кандидатуру Гамалия правительство одобрило единогласно.
Добавим, что накануне Президент Украины Владимир Зеленский издал два указа, которыми уволил председателя Николаевской ОГА и назначил временно исполняющего обязанности.