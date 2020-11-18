Суд после решения КСУ закрыл еще одно дело Труханова за ложь в декларации

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению одесского городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2015 и 2016 годы на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно, несмотря на решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса, передает корреспондент УНН.

"Суд постановил ходатайство защитника удовлетворить. Закрыть уголовное производство по обвинению Труханова по ст.366-1 УК. Отменить арест наложенный судьей Соломенского райсуда Киева от 17.11.2017 года на мобильный телефон ... ", - сказал судья.

Отметим, досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях за 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Напомним, Высший антикоррупционный суд закрыл дело об обвинении одесского городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год на сумму почти 16,3 млн гривен.

В ВАКС указали, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.