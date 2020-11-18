Украина определилась с делегацией на конференцию по защите Карпат

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду, 18 ноября, образовал делегацию правительства Украины для участия в 6-й сессии (в режиме онлайн) конференции сторон Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат, в частности, сохранении биоразнообразия, передает корреспондент УНН.

"Предлагается одобрить делегацию правительства Украины из представителей заинтересованных органов исполнительной власти во главе с заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, всего 11 человек. Также утвердить директивы делегации и предоставить официальные полномочия делегации правительства", - сказал министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

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По его словам, во время сессии планируют рассмотреть 25 проектов решений, в частности, ожидается одобрение ряда действий по сохранению и устойчивому управлению популяцией крупных хищных животных в Карпатах, а также вопросы дальнейшего снижения потерь биоразнообразия и адаптации к изменению климата.

Справка: Рамочная конвенция об охране и устойчивом развитии Карпат (Карпатская конвенция) - международный договор, участниками которого являются семь стран Центральной и Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия и Украина). Конвенция принята 22 мая 2003 года в Киеве. Конвенция является вторым субрегиональным соглашением по защите горных районов по всему миру.

Напомним, природный парк на Закарпатье увеличился в размерах.