"Путь пациента": Степанов рассказал, как прошел его онлайн-прием у семейного врача

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Больной коронавирусной болезнью COVID-19 министр здравоохранения Максим Степанов продолжил делиться собственным опытом "пути пациента", рассказав, как уже получил консультацию семейного врача через контакт-центр Минздрава. Об этом он сообщил эфире одного из телеканалов, отметив, что люди, которые не имеют декларации с семейным врачом, должны получать соответствующую помощь и лечение с последующим ее заключением уже после выздоровления, передает УНН.

"Для меня было важно пройти этот путь как пациент. Одно дело - ты просто разбираешься, ездишь по больницам и смотришь. Совсем другое - как пациент. Итак, исходя из своего опыта, я разговаривал с контакт-центром, который мы создали, они предоставили мне необходимую помощь. Я не имею декларации с семейным врачом, не было необходимости, потому что у меня жена - врач, и поэтому мы не заключали соответствующие декларации. Вчера я позвонил для того, чтобы мне был предоставлен семейный врач", - рассказал он.

По его словам, все прошло оперативно и профессионально.

"Со мной связался семейный врач, это было довольно анонимно, она дала мне все советы, сказала, что будет меня вести, а после выздоровления я заключу с ней декларацию, тем более, такие изменения мы предусмотрели в постановлении правительства: люди, которые не имеют декларации с семейным врачом, должны обращаться, и их должны принимать в работу с заключением декларации уже после выздоровления. У меня, в городе Киеве, это было достаточно оперативно и достаточно профессионально, с точки зрения назначения самого процесса лечения, исходя из моего состояния", - добавил Степанов.

На прошлой неделе стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19. Выяснилось также, что министр не имеет подписанной декларации с семейным врачом.

Степанов отметил, что хочет лично пройти "путь пациента" с COVID-19, и рассказал, что столкнулся с проблемой, в частности, онлайн-подписания декларации с семейными врачами.