Минздрав поменяет процедуру формирования номенклатуры медзакупок

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины инициирует внедрение передовых технологий в формирование номенклатуры медицинских закупок по лучшим мировым стандартам. Отныне предпочтение будут предоставлять тем лекарственным средствам, которые будут охватывать большее количество пациентов, будут иметь более высокую эффективность и добавленную стоимость жизни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Министерство здравоохранения Украины инициирует внедрение передовых технологий в формирование номенклатуры медицинских закупок по лучшим мировым стандартам. Новая процедура в формировании номенклатуры медицинских закупок фокусирует внимание на их клинической и экономической эффективности. Отныне предпочтение будут предоставлять тем лекарственным средствам, которые будут охватывать большее количество пациентов, будут иметь высокую эффективность и добавленную стоимость жизни", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Светланы Шаталовой, это заметно сэкономит средства в системе государственных закупок и обязательно повлияет на продолжительность жизни прежде всего тех, кто страдает от тяжелых заболеваний.

"В частности, дополнительные возможности в расширении доступа пациентов к лечению будут реализованы через "договора управляемого доступа" (ДУД). Этот инструмент позволит прозрачно и обоснованно обеспечить ранний доступ к лекарственным средствам, прежде всего, для наиболее уязвимых категорий пациентов, нуждающихся в инновационном и дорогостоящем лечении", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что команда Минздрава Украины вводит инновационный инструмент доступа к лекарствам ДУД на централизованном уровне.

Напомним, Кабмин переложил ответственность за госзакупки медицинских товаров с ГП "Медицинские закупки Украины" на Минздрав.