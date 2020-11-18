Кабмин одобрил введение безвиза с Индонезией

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований, сообщает корреспондент УНН.

Отметим, что данное решение было принято без обсуждения.

Добавим, что согласно документу, граждане Украины в течение каждого визита в Индонезию смогут находиться на территори этой страны до 30 дней. А граждане Индонезии в Украине смогут проживать 30 дней с 60 календарных.

Напомним, что сегодня в правительстве утвердили более 100 приоритетных инвестиционных проектов.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина призвала Индонезию присоединиться к "Крымской платформе".