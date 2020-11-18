ВР рекомендуют принять за основу законопроект о стимулировании деятельности фермерских хозяйств

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект о стимулировании деятельности фермерских хозяйств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

"17 ноября на заседании Комитета по вопросам аграрной и земельной политики был рассмотрен проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств (№ 4046)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проектом предлагается нормировать состав земельных участков фермерских хозяйств, определить круг получателей государственной поддержки через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств, уточнить некоторые понятия относительно определений вида фермерского хозяйства, ввести государственную поддержку фермерскому хозяйству, глава которого имеет возраст до 35 лет (включительно), что позволит сельской молодежи реализовать свои предпринимательские инициативы и способствовать остановке миграции молодежи из сельских территорий.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде проект Закона № 4046 принять за основу", - отмечается в сообщении.

Также на заседании была заслушана и обсуждена информация Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины о состоянии разработки проекта Закона "Об объединении водопользователей".

"Члены Комитета приступили к рассмотрению во втором чтении проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" (№ 2195), направленный на правовое обеспечение публичности и прозрачности аукционов по продаже и передаче в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, путем проведения таких аукционов в электронной торговой системе", - говорится в сообщении.

Кроме того, народные депутаты утвердили расписание заседаний Комитета по вопросам аграрной и земельной политики на декабрь 2020 года.

Напомним, Кабинет министров поддержал проект распоряжения, который одобряет концепцию государственной программы поддержки овощеводства до 2025 года. Она касается развития перерабатывающей отрасли, присутствия Украины на мировом рынке и позволит увеличить эффективность семейных фермерских хозяйств.