За девять месяцев население тюрем Украины уменьшилось на 4%

КИЕВ. 18 ноября. УНН. За девять месяцев текущего года пенитенциарное население в Украине уменьшилось на 4%, или почти на 2 тыс. человек. Об этом со ссылкой на данные проекта "Европейский Союз и Совет Европы работают вместе для поддержки тюремной реформы в Украине", передает УНН.

"Что касается Украины, то по данным Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины по состоянию на 1 января 2020 года всего в учреждениях ГУИС Украины содержалось 52940 человек, на 15 апреля 2020 г. - 52480 человек и на 15 сентября 2020 г. - 50813 человек. То есть за девять месяцев население тюрем в Украине уменьшилось на 4%", - информируют специалисты.

В то же время, по данным Департамента, заключенных и осужденных, которые были освобождены из учреждений ГУИС Украины в связи с COVID-19, не было.

"Министерством юстиции Украины был разработан правовой инструментарий по применению к осужденным амнистии и условно-досрочного освобождения, что в свою очередь, позволило бы уменьшить количество осужденных в учреждениях исполнения наказаний в контексте этой проблематики и тем самым сбалансировано минимизировать риски возможного распространения коронавируса в учреждениях. Но самостоятельно решать эту задачу Министерство юстиции Украины не может, ведь для этого нужны соответствующие изменения в действующее законодательство Украины и решения суда по каждому отдельному делу осужденного соответственно", - отметили в Департаменте.

Также сообщается, что по данным Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, по состоянию на 11 ноября в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, на территории которых функционируют структурные подразделения ЦЗ ГУИС, зарегистрировано 443 случая заболевания COVID-19. Из них 7 среди заключенных, 13 - осужденных, 359 - работников ГУИС, 64 - работники ЦЗ ГУИС Украины.

Напомним, в Минюсте в начале ноября анонсировали "распродажу" десятков и сотен неиспользуемых украинских тюрем.