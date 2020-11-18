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Правительство согласовало законопроект о льготах для импорта товаров легкой промышленности

Правительство согласовало законопроект о льготах для импорта товаров легкой промышленности

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет министров Украины согласовал законопроект, в котором предлагается установить льготные ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин согласовал законопроект, по которому предлагается установить льготные ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности", - отметил Гончаренко.

Так, согласно законопроекту предлагается установить:

- 0% на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити)

- 1-8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты;

Вместе с тем, предлагается повысить ставки ввозной пошлины до 10% на некоторые подкатегории товаров легкой промышленности.

Добавим, что также Кабмин предлагает ввести накопительную пенсию для людей с тяжелой профессией.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, импорт, льготы, товарооборот, промышленность
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