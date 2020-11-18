Украина имеет значительный исследовательский потенциал для противодействия кризису, вызванному COVID-19 - Шкарлет

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина имеет значительный исследовательский потенциал для совместного с ООН противодействия глобальному кризису, вызванному COVID-19. Об этом сказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Украина имеет значительный исследовательский потенциал для совместного противодействия глобальному кризису, вызванному COVID-19. Украинские исследователи демонстрируют хорошие результаты в рамках международных инициатив по преодолению пандемии, а также предлагают инновационные решения для бизнес-сектора, сферы образования и безопасности", - сказал Сергей Шкарлет во время онлайн-заседания министерского уровня по глобальной пилотной программе ООН по вопросам науки, технологий и инноваций для дорожных карт Целей устойчивого развития на 75-й Генеральной Ассамблее ООН.

Сообщается, что говоря об основных ожидания Украины в глобальной пилотной программе, глава МОН отметил, что несмотря на сложный год и вызовы, связанные с COVID-19, Украина продолжает работу над реализацией целей ООН для формирования устойчивого развития общества с обеспечением равного доступа ко всем видам ресурсов.

"Сергей Шкарлет рассказал, что Национальная академия наук Украины и украинские ученые достигли видимых результатов с математического моделирования и прогнозирования возможных сценариев развития пандемии COVID-19, успешно разработали диагностические механизмы и системы свертывания крови для пациентов с осложнениями тромбоза", - указано в сообщении.

По словам министра, в 2020 году правительство запустило механизм конкурсного финансирования ученых через Национальный фонд исследований. Один из конкурсов Фонда - "Наука для безопасности человека и общества" - сосредоточен на поддержке научных проектов по решению актуальных проблем безопасности человека и общества в Украине, в частности по направлениям исследований, связанных с противодействием COVID-19. По результатам конкурса до 30% проектов, прошедших отборочный этап, направлено на борьбу с пандемией и ее последствиями.

"Мы рассматриваем глобальную пилотную программу как один из ключевых инструментов для восстановления страны после глобальной пандемии. Понимая важность регионального и международного сотрудничества по достижению Целей устойчивого развития в "постковидное" время и учитывая научный и инновационный потенциал, Украина подала заявку на следующий этап глобальной пилотной программы", - отметил Сергей Шкарлет.

Указано, что дальнейшее участие в программе позволит украинским ученым взаимодействовать и интегрировать опыт в области науки, технологий и инноваций с международными партнерами для формирования совместных шагов по реализации поставленных целей устойчивого развития.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил "5 цифровых решений" для борьбы с пандемией в Украине.