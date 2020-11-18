В ВСУ задерживают подачи заявок для выплат премий военным медикам за лечение больных COVID-19

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Командование медицинских сил ВСУ задерживает подачи заявок для выплат премий военным медикам за лечение больных COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщалось, в октябре Министр обороны Украины Андрей Таран принял решение, согласно которому военных медиков, которые принимают непосредственное участие в лечении больных COVID-19, ежемесячно будут поощрять денежной премией.

"Из-за определенных пробелов в нормативной базе, военнослужащим военно-медицинских учреждений не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300 процентов заработной платы, определенная соответствующим постановлением Кабинета министров", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы устранить эту несправедливость, министром обороны было принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Украины, в том числе, из фонда министра обороны Украины. Данные выплаты должны начисляться за период от 2 июня 2020 года. Ожидалось, что первые выплаты по этому приказу состоятся в начале ноября.

"Командование медицинских сил ВС Украины должно было организовать работу по каждодневному учету фактического времени выполнения работ по лечению больных COVID-19 и отнесения лица к соответствующей категории. Однако, на сегодняшний день более половины воинских частей, определенных перечнем, не подали заявок о потребности в средствах на эту премию", - отмечается в сообщении.

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Так, согласно заявкам Командования медицинских сил, во исполнение телеграммы министра обороны Украины, было осуществлено финансирование лишь 14 из 38 воинских частей.

"Из-за промедления значительное количество военных медиков, которые уже длительное время находятся на передовой борьбы с эпидемией, до сих пор не получили этого денежного поощрения", - отмечается в сообщении.

Сейчас на эти цели Министерством обороны перечислено 4,9 млрд грн.

Отмечается, что Министерство обороны ожидает от Командования медицинских сил ВС Украины скорейшего представления документов, необходимых для выплат установленных Министром премий всем военным медикам за лечение больных COVID-19.

Напомним, в Вооруженных силах Украины за последние сутки зарегистрировано еще одну смерть и 148 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.