В "Слуге народа" сообщили, когда Украина наконец сможет получить транш МВФ

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Следующий транш от Международного валютного фонда для Украины ожидается в конце 2020 года или в начале 2021 года. Об этом в эфире "Украина 24" заявил представитель Кабмина в парламенте, народный депутат "Слуги народа" Василий Мокан, передает УНН.

"Два транша уже не получим, это точно. Хочу подтвердить, что сейчас речь идет о получении следующего транша или в конце этого года или в начале следующего. И также к этому подвязана макрофинансовая помощь ЕС - транш, который составляет 600 млн евро. Действительно, от принятия бюджета также зависит дальнейшее сотрудничество с МВФ", - сказал Мокан.

Он подчеркнул, что на дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ "не поставлен крест", взаимодействие продолжается.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Комментируя разговор, в МВФ отметили, что было полное понимание относительно действий, которые необходимы для пересмотра программы сотрудничества.