Усиленный проект резолюции по правам человека в Крыму прошел третий комитет ГА ООН

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В среду усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосование в третьем комитете Генассамблеи ООН. Такое решение в Twitter поздравил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Благодарен государствам-членам, которые поддержали в комитете ГА ООН проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Когда Ассамблея одобрит ее в декабре, это в дальнейшем консолидирует давление на РФ, чтобы государство-оккупант придерживалось международных обязательств, в частности международного гуманитарного права", - заявил министр.

Он приветствовал доклады Генсека ООН Антониу Гутерреша по ситуации с правами человека в Крыму, которые "подробно разоблачают факты политического преследования украинцев и крымских татар".

Кулеба отметил, что Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и СММ ОБСЕ должны усилить мониторинг в Крыму для защиты тех, кого преследует государство-оккупант.

Напомним, в октябре Генеральный секретарь ООН опубликовал новый Доклад о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, в котором от Российской Федерации требуется прекратить пытки и задержания в Крыму, а также снять запрет с Меджлиса.



Как сообщал УНН, ранее МИД сообщил, что приняло во внимание третий доклад Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина", который был подготовлен во исполнение одноименной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 74/168 и обнародовано 8 октября.