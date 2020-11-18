COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни - Ляшко

КИЕВ. 18 ноября. УНН. COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно", - написал Ляшко.

По его словам, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

"Часто получаю вопрос о том, включен ли в глобальный механизм COVAX кандидат в вакцины от производителя Moderna (США). Да, включен. Предварительные результаты исследования этой вакцины отметили 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19", - отметил Ляшко.

Он отметил, что Минздрав ставит пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19, в количестве, эквивалентном 20% населения, во втором квартале 2021 года.

Как сообщал ранее Ляшко, Украина получит максимум 8,5 млн доз от коронавируса - на заседании правления COVAX 19 ноября будет известно о дате первой поставки.