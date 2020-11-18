ЦИК обязала Каролино-Бугазскую ТИК назначить повторные выборы

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия обязала Каролино-Бугазскую сельскую территориально избирательную комиссию, что в Одесской области, безотлагательно решить вопрос о назначении повторных местных выборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“Комиссия во исполнение решения суда и с целью восстановления нарушенных избирательных прав отдельных граждан быть избранными обязала Каролино-Бугазской сельскую территориальную избирательную комиссию Белгород-Днестровского района Одесской области безотлагательно принять соответствующие решения. А именно — решить вопрос о признании выборов депутатов Каролино-Бугазской сельского совета в многомандатных избирательных округах № 1 — 5, 7 и Каролино-Бугазской сельского головы такими, что не состоялись, а также о назначении соответствующих повторных выборов, о чем безотлагательно проинформировать ЦИК” , - говорится в сообщении.

Также указанная комиссия обязано привести свои решения и деятельность в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины, с учетом решений судов, вступивших в законную силу.

“Кроме того, ЦИК обратила внимание Каролино-Бугазской сельской ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы, а также на ответственность, которую несут избирательные комиссии и их члены за нарушение требований законодательства Украины о местных выборах”, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Одесский окружной административный суд отменил решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) по результатам выборов сельского головы в Каролино-Бугазской общине в Одесской области.

Напомним, по состоянию на 18 ноября Центральная избирательная комиссия получила сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества.