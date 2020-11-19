"100 штрафов": Зеленский предупредил владельца спорткомплекса "5 элемент" о нарушении карантина

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на работу во время карантина выходного дня спорткомплекса “5 элемент”, который имеет отношение к пятому президенту Украины Петру Порошенко, и заявил, что если он продолжит работу на выходных — будет новый штраф. Также он отметил, что при необходимости “будет 100 штрафов”. Об этом он рассказал в своем третьем влоге записанном во время своей самоизоляции, передает корреспондент УНН.

“Конечно, я смотрел один сюжет о работе на выходных клуба, принадлежащего сыну одного из полицейских начальников, уже сегодня он уволен из Национальной полиции. Я благодарен руководству Нацполиции и МВД за оперативную и справедливую реакцию. Закон должен быть и будет один для всех, особенно это касается правоохранительных органов, которые должны следить за соблюдением закона”, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что власти не будут действовать по принципу “друзьям всё, а врагам — локдаун” и санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех.

“Санкции за нарушение карантина выходного дня касаются и владельца клуба „5 элемент“. С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением коронавируса критическая, с другой — способствуете этому. Вам, мне кажется, надо решить, вы или спаситель, или обычный коммерсант. И советую не тратить средства ботоферм, которые должны говорить о политических преследованиях оппозиции, а сохранить деньги на выплаты штрафов. Вы уже получили один штраф, продолжите работу на выходных — будет новый штраф. И штрафы в соответствии с законодательством, будут продолжаться до тех пор, пока не научитесь уважать закон. Нужно будет сто штрафов — будет сто. Возможно — это такая новая интересная модель для возвращения в бюджет за все, что вы украли за предыдущие годы”, — сказал Зеленский.

Как сообщалось, полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантина администрацией спорткомплекса “5 элемент”, который имеет отношение к пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, в Украине за нарушение “карантина выходного дня” закрыли 1,5 тысячи заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов.