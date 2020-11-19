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Зеленский ждет начала работы миссии МВФ в Киеве и последующего транша для Украины

Зеленский ждет начала работы миссии МВФ в Киеве и последующего транша для Украины

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина продолжает сотрудничество с Международным валютным фондом и ожидает начала работы миссии МВФ в Киеве и следующего транша для страны. Об этом он рассказал в своем третьем влоге, передает корреспондент УНН.

“Международный валютный фонд продолжает нас поддерживать. У нас был... прекрасный, предметный разговор (с директором-распорядителем МВФ Кристалина Георгиевой — ред.). Мы продолжаем сотрудничество, мы ждем начала работы миссии МВФ в Киеве, ждем следующего транша для Украины. Это все обязательно будет, а значит, будет финансовая стабильность нашей страны, и нашей экономики”, — рассказал Зеленский.

Напомним, представитель Кабмина в парламенте, народный депутат “Слуги народа” Василий Мокан заявил, что следующий транш от Международного валютного фонда для Украины ожидается в конце 2020 или в начале 2021 года.

Как сообщалось, накануне Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиев.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, транш, Владимир Зеленский
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