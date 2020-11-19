Новый проект резолюции в ООН по Крыму: в МИД рассказали, чем его усилили

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины поздравили одобрение Третьим комитетом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проекта уже пятой подряд резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина", и сообщили, в чем ее обновления и усиления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задукоментированны многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях. Ключевыми элементами обновленного Проекта резолюции стали призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта”, — отметили в министерстве.

Сообщается, что особое внимание в резолюции уделено вопросу квалификации “органов” на временно оккупированных территориях Украины как “оккупационных властей Российской Федерации”.

Она также отмечает продолжение Россией противоправной деятельности согласно международного гуманитарного права, включая переселение российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства “с целью модификации демографического состава населения”.

“Это, в частности, негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и заставляет их покидать Крым, что является скрытой формой депортации лиц, защищены Женевскими конвенциями в условиях оккупации”, — отметили дипломаты.

По данным МИД, среди важных положений нынешнего проекта — призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток.

Кроме того, привлекается внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа, необоснованных суровых приговоров политзаключенным, преследования Православной церкви Украины в Крыму, преследования журналистов, использование пандемии для осуществления дальнейшего наступления на права человека и тому подобное.

“Резолюция требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на территорию временно оккупированного полуострова”, — отметили и МИД.

Украина призвала всех государств-членов ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре.

Как сообщал УНН, вчера усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосования в третьем комитете Генассамблеи ООН.